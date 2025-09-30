Гумові чоботи, черевики або навіть сантехніка можуть слугувати оригінальними контейнерами для осінніх квітів

Осінь – це не лише період збору врожаю та підготовки ділянки до зими. Це також сприятливий час для створення декорацій із підручних матеріалів. У багатьох господарствах накопичується чимало речей, які можуть отримати друге життя. Що створити для саду з непотрібних речей, пише «Хочу».

Серед городників дедалі популярнішою стає практика апсайклінгу – підходу, що поєднує екологічність і функціональність. Йдеться про повторне використання речей, які втратили первинне призначення, у нових формах – для декору або організації простору.

Садові фігури з автомобільних шин

Старі шини можна пофарбувати у яскраві кольори, наприклад, помаранчевий, і скласти одну на одну, утворивши декоративну композицію у вигляді «гарбуза». Для завершення образу як «хвостик» можна використати обрізок зеленого садового шланга або дроту.

Контейнери для рослин зі старого взуття чи меблів

Гумові чоботи, черевики або навіть сантехніка, як-от старий унітаз, можуть слугувати оригінальними контейнерами для осінніх квітів. Наповнивши їх ґрунтом, туди висаджують айстри, хризантеми або верес. Також декоративним елементом може стати старий велосипед, розфарбований у яскравий колір і доповнений кашпо чи гарбузами.

Декоративні «гриби» з посуду

Пошкоджений посуд, наприклад, тарілки або миски, легко перетворити на декоративні капелюшки для садових грибів. Як ніжку можна використати обрізки пластикових чи металевих труб. Гриби можна розфарбувати у природні кольори або стилізувати під казкові.

Опудало з підручних матеріалів

Для створення традиційного опудала використовуйте старий одяг, наприклад, сорочку, штани та головний убір. Фігура наповнюється соломою або текстильними обрізками, а голову можна зробити зі старої наволочки з намальованим обличчям. Такий декоративний елемент стане яскравим акцентом на ділянці.