З віком у котів можуть з’являтися не лише фізичні зміни, а й помітні зрушення в поведінці, на які варто звернути увагу, щоб забезпечити тварині комфорт. Catster розповідає, які зміни в поведінці слід очікувати від старішого кота.

Частіше спить, ніж зазвичай.

З віком енергія кота зменшується, тому старі коти часто проводять більше часу уві сні, бо їхня енергія та витривалість зменшуються з віком.

Більше не реагує на вас.

Якщо ваш кіт перестав реагувати на ваш голос чи звуки, є ймовірність, що він не ігнорує вам, а радше не чує вас. З віком багато котів втрачають слух або повністю глухнуть. Оскільки глухота у старших котів настає поступово, її важко помітити, поки кіт повністю не оглухне. Ви можете перевірити, чи глухий ваш кіт, плескаючи в долоні або видаючи звук, коли він стоїть до вас спиною. І якщо він не повертається, щоб подивитися, звідки доноситься звук, ймовірно, він вас не чує.

Він перестає добре доглядати за собою.

Ваш кіт може почати сповільнюватися та втомлюватися, тому навіть сеанс грумінгу може виснажувати, тому він не може вилизувати себе так часто чи ретельно, як раніше. Тому у старших котів частіше спостерігається неохайний вигляд, ковтуни чи скуйовджене хутро. І коли вони досягають цієї стадії, їм може знадобитися ваша допомога більше, ніж будь-коли.

Іноді старі коти перестають належним чином доглядати за собою через артрит, який викликає біль під час рухів.

Він починає плутатися.

Когнітивна дисфункція у котів дуже поширена серед старших котів. Вона проявляється у зниженні когнітивних здібностей кота з віком. Ви, можливо, помітили кілька ознак цього у свого кота з віком, таких як зміни в рівні активності, відсутність інтересу, забування, де знаходиться котячий туалет, неспокій, блукання, збільшення голосових проявів, втрата пам'яті, дезорієнтація або зміна режиму сну.

Ви можете допомогти своєму старому коту залишатися бадьорим, стимулюючи його розумово та фізично. Для цього давайте йому іграшки, вигулюйте його та встановлюйте сідала в місцях, звідки він зможе спостерігати за навколишнім світом. Також варто порадитись з ветеринаром, оскільки існують методи лікування котів із синдромом когнітивної дисфункції.

У нього може змінитися поведінка.

Старші коти часто стають більш відстороненими або потребують більше уваги, ніж зазвичай. Емоційні зміни можуть призвести до того, що колись доброзичливий кіт втратить до вас інтерес, або ж байдужий кіт раптово стане потребувати вашої уваги. Постарайтеся дати своєму коту все, що йому потрібно – чи то ласка, чи то трохи простору

У ньому можуть відбутися зміни в апетиті.

Для літніх котів не є рідкістю зменшення апетиту або вибірковість у їжі. Це може бути пов’язано з тим, що вони не витрачають стільки енергії та не потребують стільки їжі, як у більш активні роки. Важливо годувати кота кормом, що відповідає його віку та є поживним, щоб він отримував всі необхідні для організму речовини.