Ялинку головного собору Праги прикрасили листівками із назвами окупованих міст Донбасу

Новий рік і Різдво у Львові.

На картках кольору українського прапора написані назви окупованих Росією українських міст

На ялинці в головному соборі Чехії, святого Віта, замість прикрас - назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією.

Про це повідомив у Facebook надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

«Прага. Головний собор Чехії - Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас - назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією. Дякуємо за підтримку! Вони обов'язково будуть звільнені. Слава Україні! З Новим роком!», - написав посол.