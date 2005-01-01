Ялинку головного собору Праги прикрасили листівками із назвами окупованих міст Донбасу

СвітЯ.І., сьогодні, 17:021250

До теми

Ялинку головного собору Праги прикрасили листівками із назвами окупованих міст Донбасу
фото Facebook / Євген Перебийніс
На картках кольору українського прапора написані назви окупованих Росією українських міст

На ялинці в головному соборі Чехії, святого Віта, замість прикрас - назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією.

Про це повідомив у Facebook надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

«Прага. Головний собор Чехії - Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас - назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією. Дякуємо за підтримку! Вони обов'язково будуть звільнені. Слава Україні! З Новим роком!», - написав посол.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Новий рік і Різдво у Львові.
Куди піти 31 грудня - 9 січня ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук