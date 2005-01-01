Ялинку головного собору Праги прикрасили листівками із назвами окупованих міст Донбасу

На ялинці в головному соборі Чехії, святого Віта, замість прикрас - назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією.
Про це повідомив у Facebook надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.
«Прага. Головний собор Чехії - Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас - назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією. Дякуємо за підтримку! Вони обов'язково будуть звільнені. Слава Україні! З Новим роком!», - написав посол.
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