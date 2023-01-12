Уряд Японії виділив 95 млн доларів на відновлення України через Програму розвитку ООН. Про це повідомила прес-служба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Угода була підписана сьогодні послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою та директоркою Регіонального бюро Програми розвитку ООН у країнах Європи та СНД Іваною Живковіч.

Японія спрямує Україні ці гроші через Програму розвитку ООН (ПРООН). Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков зазначив, що український уряд зараз працює над відновленням транспортного сполучення зі звільненими регіонами, умовами для повернення громадян до своїх будинків та економікою в регіонах.

Повідомляється, що допомога Україні буде зосереджена на п’яти ключових сферах:

посилення спроможності уряду реагувати на кризу;

підтримка держслужб;

відновлення критично важливої інфраструктури;

підтримка приватних підприємств;

зміцнення громадянського суспільства і соціальних зв’язків.

Раніше, у квітні 2022 року, Японія вже виділила 4,5 млн доларів для проведення екстреного очищення України від вибухонебезпечних предметів і розчищення завалів.