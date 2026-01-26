Будинок зведуть на вул. Віри, Надії, Любові

26 січня до Львова приїхали представники японської компанії DAIWA House, яка збудує будинок для онкопацієнтів на 15 номерів. Інвестори оглянули місце, де планують звести модульний будинок, і обговорили сам проєкт будівництва.

Як розповіли у Львівській міськраді, у цьому будинку зможуть мешкати пацієнти, які приїжджають на хіміотерапію чи інші етапи лікування онкології. Сучасна будівля матиме довкола безбарʼєрний простір.

За інформацією головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, будинок зведуть на вул. Віри, Надії, Любові, що біля вул. Орлика, навпроти Замарстинівського парку. Одноповерхова будівля матиме 15 сучасних кімнат та спільні простори.

«Це дуже добра локація для такого житла, адже є безпосереднє сполучення із Замарстинівським парком, де нещодавно облаштували майданчики для людей з інвалідністю, для тих, хто проходить етапи реабілітації, в тому числі для діток. Також це місце передбачає доступність для людей на колісних кріслах — буде пряме сполучення лінійним парком до нашого муніципального житла на вулиці Миколайчука, і безпосередньо з самою лікарнею, щоб люди могли легко дістатися сюди», — розповів Антон Коломєйцев.

Японці оглянули ділянку (фото ЛМР)

За його словами, при будівництві використають сучасні технології: металевий каркас і власні інженерні з’єднання японської компанії. Компанія DAIWA House спеціалізується на швидкому та якісному будівництві соціального житла в різних країнах світу.

«Наша компанія була заснована із лозунгом допомагати людям, тому це наша місія. В Японії маємо багато природних лих, серед яких землетруси чи цунамі, тому знаємо, як важливо швидко та якісно відновлювати будівлі», – зазначив президент компанії DAIWA House Industry Кеїчі Йоші.

Заступниця медичного директора Першого медоб’єднання Наталія Мотринець зазначила, що в будинку житимуть пацієнти, які приїхали до Львова на тривалу хіміо- чи променеву терапію. Впродовж 2025 року в Онкологічному центрі Першого медоб’єднання пролікували 3800 пацієнтів.

«Для того, щоб пройти 20 хвилин променевої терапії впродовж 2−3 і навіть 4 тижнів, пацієнт має перебувати на стаціонарному листку лікування, і допоки він не завершить весь цикл, ми не можемо його виписати. Тому зростає черга на лікування. А якби цей пацієнт мав місце для перебування у комфортних умовах поза лікарнею, то це б набагато краще вплинуло на його лікування і водночас дозволило б зменшити чергу для інших пацієнтів», – пояснила Наталія Мотринець.

За інформацією управління інвестицій та проєктів ЛМР, перша черга проєкту передбачає будівництво одного будинку на 15 кімнат. Його фінансує DAIWA House спільно з японською федерацією виробників модульних будівель.