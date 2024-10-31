Заклад хочуть ліквідувати через його збитковість

Депутати Чернівецької міськради на сесії 31 жовтня відклали на доопрацювання проєкт рішення про ліквідацію єдиної в місті аптеки-музею. Заклад, який працював на вулиці Кобилянської з 1903 року, хочуть закрити через його збитковість.

Проєкт рішення про ліквідацію аптеки-музею на вулиці Ольги Кобилянської винесли на сесії Чернівецької міської ради напередодні 31 жовтня. Під час сесії депутати не стали голосувати за прийняття цього рішення, а відправили його на доопрацювання, повідомило «Суспільне. Чернівці». Заступник міського голови Юрій Лесюк також зазначив, що працівники аптеки вже звільнилися і зараз вона зачинена.

«Фінансові показники закладу почали погіршуватися під час пандемії Covid-19. Тому комунальне підприємство не може вижити серед приватників. Прибуток закладу менший, ніж видатки. Люди звільнилися, і немає кому працювати. Але ми бачимо там аптеку, де б виготовляли ліки і яка б функціонувала як аптека-музей. Бо формально зараз вона не є такою», – розповів Юрій Лесюк.

У реєстрі комунального майна цей заклад зареєстрований як МКП «Аптека №2», хоча, за даними «Молодого буковинця», у 2003 році виконком Чернівецької міськради ухвалив рішення про створення на базі МКП «Аптека №2» аптеки-музею задля збереження архітектурної пам’ятки та відновлення історії аптечної справи.

Наразі у міській раді пропонують віддати це приміщення в оренду, однак із зазначенням, що в ньому орендар може розмістити лише аптеку.

До 100-річчя закладу відновили його унікальний інтер'єр і меблі

Додамо, що аптека-музей у Чернівцях працює з 1903 року. Спочатку це була приватна власність, а у 1944 році її націоналізували. Тут багато років поспіль виготовляли ліки.

До 100-річчя існування аптеки відомий буковинський архітектор Микола Кавердинський безкоштовно відновив унікальний інтер’єр. Також були реставровані старовинні дерев’яні меблі й приладдя, виготовлені у 1903 році. Колекція закладу включає 86 унікальних експонатів аптечного обладнання та збірку літератури з рецептами виготовлення ліків від 1910 року.