Близько трьох років приміщення на пл. Міцкевича у Львові орендувала мережа аптек «D.S.»

Відома мережа «D.S.» закриває свою аптеку «На Марійській площі» у центрі Львова. Із початком 2022 року власник приміщення НАК «Надра України» встановив надто високу орендну плату.

Про закриття історичної аптеки на пл. Міцкевича, 8 у Львові повідомили у п’ятницю, 28 січня, на сайті мережі аптек «D.S.», що орендує це приміщення близько трьох років. Причиною закриття у компанії назвали зависоку орендну плату, яку з 2022 року встановив власник приміщення НАК «Надра України». При цьому суму орендної плати у мережі не розголошують.

«Як відомо, три роки тому мережа аптек "D.S." відновила діяльність, старовинний вигляд та історичний інтер’єр аптеки "На Марійській площі" у Львові. На жаль, змушені повідомити, що незабаром вона припинить функціонувати як один із закладів нашої мережі. Це зумовлено надто високою орендною платою, яку оголосив орендодавець із початком 2022 року», – йдеться на сайті «D.S.».

У компанії додають, що впродовж трьох років «D.S.» доводилось дотувати діяльність аптеки, оскільки доходи від продажу не покривали витрат на її утримання. Погіршила фінансову ситуацію й коронавірусна криза, під час якої значно зменшилась кількість покупців.

«Спалах коронавірусу призвів до різкого зменшення трафіку в центральній частині Львова. Не посприяли активному відвідуванню аптеки й тривалі будівельно-ремонтні роботи у сусідніх приміщеннях на проспекті Свободи та на площі Міцкевича, що тривають і зараз. Упродовж трьох років наша компанія дотувала функціонування цього аптечного закладу, оскільки його операційні доходи не покривали витрат на його утримання», – інформують у «D.S.».

Директорка з маркетингу мережі аптек «D.S.» Любов Дуб повідомила ZAXID.NET, що остаточно аптека припинить роботу 31 січня. Працівників не звільнятимуть, а переведуть на роботу в інші торгові точки мережі.

«Орендна плата, яку нам встановили власники приміщення з 2022 року висока, але притаманна для центральної частини міста», – розповіла

У прес-службі Львівської міськради ZAXID.NET повідомили, що місто буде відстоювати, аби у цьому приміщенні й надалі працювала аптека, й міськрада вже має попередні домовленості з НАК «Надра України» про це.

Аптека у приміщенні «Будинку книги» на пл. Міцкевича, 8 у Львові працює понад 100 років і за цей час мала різних орендарів. У 2015 році навколо цього приміщення виник скандал, а у 2018 році, через завершення терміну договору ТзОВ «На Марійській площі», що тоді орендувало це приміщення, аптека вимушено припинила діяльність, а власник приміщення НАК «Надра України» почав демонтувати в приміщенні історичні меблі.

Тоді в ситуацію втрутилася мерія Львова, яка навіть зверталася до Кабміну з проханням уплинути на керівництво НАК «Надра України», аби там не завищували аптеці орендну плату. Після тривалих перемовин із власниками новим орендарем приміщення стала мережа аптек «D.S.», що власним коштом відновила історичні інтер’єри.