Європейська агенція з лікарських засобів (EMA) почала оцінку даних для дозволу бустерного щеплення від коронавірусу вакциною компанії Johnson & Johnson. Про це повідомляє прес-служба EMA.

«EMA почала оцінку заявки на використання бустерної дози вакцини Covid-19 компанії Janssen, яку слід вводити через два місяці після першої дози людям у віці 18 років і старше», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що агенція проведе прискорену оцінку даних, наданих компанією.

«Ці дані включають результати більш ніж 14 тисяч дорослих, які отримали другу дозу вакцини Covid-19 Janssen або плацебо (фіктивне лікування) через два місяці після першої дози», – йдеться в повідомленні.

Зараз вакцина Johnson & Johnson дозволена для застосування у людей у віці 18 років і старше, причому первинна вакцинація складається з однієї дози.

Вакцина складається з іншого вірусу (з сімейства аденовірусів), який був модифікований таким чином, щоб містити ген для створення білка Covid-19. Вакцина не містить самого вірусу і не може викликати захворювання.

Бустерна доза – це додаткова доза вакцини, яка має підсилювати дію попередніх. З часом ефективність від щеплення втрачається, і людський організм потребує додаткового захисту. Бустерні вакцини застосовуються проти низки інфекційних захворювань, зокрема, проти коронавірусу.

Для прикладу, ізраїльські вчені підтвердили високу дієвість третьої дози вакцини Pfizer від коронавірусу. Третя доза вакцини Pfizer призвела до збільшення кількості антитіл у 50 разів у медичних працівників віком від 64 до 73 років, які отримали щеплення через вісім місяців після другої дози.