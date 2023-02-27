Європейська комісія та Польща започатковують ініціативу щодо пошуку українських дітей, яких росіяни незаконно вивезли з окупованих територій України. Про це 27 лютого повідомила речниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу у Брюсселі, передає «Європейська правда».

Зазначається, що Єврокомісія та Польща за підтримки агентств ООН запускають ініціативу, метою якої є об’єднання сили для збору доказів, щоб знайти викрадених дітей та притягнути до відповідальності причетних до злочину.

«За оцінками, з початку вторгнення російські війська відправили тисячі українських дітей до Росії. Викрадення українських дітей – це велика соціальна проблема, трагедія та злочин», – сказала Дана Спінант.

Вона зазначила, що детальну інформацію про ініціативу представлять за кілька днів.

Раніше уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук повідомляла, що Росія з початку повномасштабного вторгнення депортувала з України понад 13 тис. дітей і ця кількість зростає щодня.

Нагадаємо, у 10-му пакеті санкцій ЄС проти Росії запроваджені обмеження проти осіб, причетних до викрадення українських дітей і вивезення їх до Росії.