Систему EES не можуть запровадити від літа 2023 року

Запровадження біометричної системи контролю в'їзду для громадян країн, які не є членами ЄС, знову відклали. Її запуск мав відбутися 10 листопада. Про це повідомив 10 жовтня Reuters.

Комісар ЄС з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон зазначила, що система не запрацює 10 листопада, як повідомляли раніше. Коли введуть ініціативу на кордоні наразі невідомо, ймовірно, це відбуватиметься у декілька етапів.

Відзначимо, що запуск системи відкладають уже втретє. Спершу її мали впровадити влітку 2023 року, однак тоді дослухалися до занепокоєння Франції щодо можливого негативного впливу на проведення Олімпійських ігор влітку цього року. Новою датою визначили 6 жовтня 2024 року, проте цього разу ініціативу відклали через побоювання щодо можливого зриву поїздок до ЄС у шкільний сезон.

Система в'їзду/виїзду (EES)

У рамках системи EES створюватимуть цифровий запис, що пов'язує проїзний документ з біометричними даними, що підтверджують особу. Відтак це сприятиме скасуванню ручного проставлення печаток у паспортах на зовнішньому кордоні ЄС.

Громадянам країн, що не є членами ЄС, потрібно буде стояти в черзі на імміграційному контролі в аеропортах, щоб зареєструвати свої особисті дані, зокрема відбитки пальців і скан обличчя. Однак відбуватиметься це лише під час першого відвідування Євросоюзу.

Нагадаємо, у вересні Німеччина, Нідерланди та Франція повідомили, що їхні аеропорти досі не готові до впровадження EES. Це могло б призвести до широкомасштабних збоїв для пасажирів, адже на ці країни припадає 40% пасажиропотоку Євросоюзу.