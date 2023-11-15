Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки разом із Європейською комісією представили державам-членам пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії. Про це 15 листопада повідомила «Європейська правда».

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також «інших важливих економічних операторів».

Окремо згадується про необхідність покарання причетних до псевдовиборів на тимчасово окупованих Росією територіях України, відповідальних за примусове «перевиховання» українських дітей, а також причетних до поширення дезінформації та пропаганди РФ.

Також Єврокомісія пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту та протидію ухилянню від санкцій Європейського Союзу. Інших подробиць у заяві європейських відомств не наводиться.