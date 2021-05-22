Автори, які не є партнерами YouTube, за монетизацію роликів дохід не отримуватимуть

Відеохостинг YouTube почне вставляти рекламу в усі відеоролики з 1 червня 2021 року. Це стосується і тих користувачів, чиї відео не входять до партнерської програми відео-сервісу. Відповідне оголошення опубліковане в блозі компанії.

Якщо автори отримують дохід на платформі, виплату за рекламу вони отримуватимуть у вигляді роялті. Самий дохід оподатковуватиметься відповідно до законодавства США.

Реклама з’явиться і в роликах користувачів, які не є партнерами Youtube, однак кошти за це вони не отримуватимуть.

Блогерам, які є партнерами, необхідно буде надати індивідуальний податковий номер, найменування юридичної особи та назву каналу для оподаткування доходу. Без цих даних відеохостинг зможе отримувати до 24% доходів з переглядів.

Такі правила діють на території США вже з жовтня 2020 року.