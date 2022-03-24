З7-річного продавця канабісу в Чернівцях засудили до семи років тюрми
Раніше судимий буковинець двічі продав канабіс у Чернівцях
37-річного мешканця села Южинець Чернівецького району засудили до семи років ув’язнення за продаж канабісу. Відомо, що чоловік продавав наркотики у Чернівцях у період непогашеної судимості.
Як у четвер, 24 березня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, правоохоронці зафіксували, що 37-річний раніше судимий буковинець двічі продав канабіс у Чернівцях.
«Під час обшуку за місцем його проживання виявлено та вилучено 100 грамів канабісу. Громадянин вчинив злочин у період не погашеної судимості», – уточнюють у прокуратурі.
37-річного жителя села Южинець визнали винним за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних речовин). За сукупністю злочинів, Кіцманський районний суд Чернівецької області засудив продавця канабісу до 7 років позбавлення волі.