Проїзд у поїздах Інтерсіті для українців з 1 липня буде відбуватися на загальних умовах

Із 1 липня поїздки у поїздах Інтерсіті для громадян України будуть відбуватися на загальних умовах. Польський залізничний перевізник PKP Intercity припиняє надавати безкоштовні квитки біженцям із України. У повідомленні прес-служби PKP Intercity повідомляється, що до 30 червня громадяни України ще можуть безкоштовно подорожувати з та до міст, які розташовані на східному кордоні Польщі, а саме: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув. З деталями чинних правил можна ознайомитись за посиланням.

«Останні місяці підтвердили важливість PKP Intercity як національного пасажирського перевізника. У найкоротші терміни було забезпечено рухомий склад, сотні працівників були залучені для прийому першої хвилі біженців. Цей час довів, що залізниця – це засіб пересування, на який можна покластися – як щодня, так і в кризових ситуаціях», – зазначено у повідомленні.

Безкоштовний проїзд для українців у 2-му класі поїздів економ категорій TLK та IC було запроваджено 26 лютого цього року. PKP Intercity був першим залізничним перевізником, який надав таку можливість. До останніх днів червня послугами PKP Intercity скористалися понад 2,3 млн українців.

PKP Intercity нагадав, що для біженців з України існує спеціальна гаряча лінія українською мовою, де можна отримати інформацію про розклад руху поїздів та інші пасажирські теми. Гаряча лінія працює 7 днів на тиждень з 8:00 до 18:00: +48 22 473 00 86 (вартість дзвінка згідно з тарифом оператора). Інформація також доступна на сайті PKP Intercity двома мовами – польською та українською.

До слова, у Польщі зараз проживають понад 4 мільйони біженців з України, переважно це жінки з дітьми і люди похилого віку.

Нагадаємо, з 1 липня уряд Польщі більше не буде платити 40 злотих (близько 276 грн) на день на харчування і проживання біженців з України.