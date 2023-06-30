Лише за перші п'ять місяців цього року через Лондон до Швейцарії було ввезено 38 тонн золота з Росії

Швейцарські заводи з березня 2022 року, тобто з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, отримали на переробку 75 тонн золота з Росії, користуючись тим, що воно ввозиться через Лондон і не порушує санкції. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на розслідування швейцарських видань SRF та Die Wochenzeitung.

Як йдеться у матеріалі розслідування, за останні роки на швейцарських заводах, де відбувається очищення золота, було перероблено велику кількість золота російського походження, що надходило через Лондон.

Загалом з 2021 року через швейцарські заводи пройшли 110 тонн золота на суму понад шість мільярдів швейцарських франків (6,6 мільярда доларів). Лише з початку війни в березні 2022 року у Швейцарії було перероблено 75 тонн. Якщо до війни Швейцарія імпортувала в середньому 20 тонн російського золота на рік, то лише за перші п'ять місяців цього року через Лондон до Швейцарії було ввезено 38 тонн золота з Росії. Аналогічно в останні роки зріс експорт російського золота до Британії.

Співрозмовники журналістів, вважають, що зростання обсягів продажу золота з Росії до Швейцарії через Велику Британію могло бути підготовкою до повномасштабної війни й стати додатковим джерелом доходу в умовах санкцій.

На заводах Швейцарії водночас не бачать зв'язку між переробкою золота російського походження та агресивною війною Росії в Україні. Там стверджують, що золото було ввезене до Великої Британії до початку вторгнення в Україну та запровадження санкцій.

Зауважимо, що у Швейцарії із серпня 2022 року діє заборона на купівлю, імпорт або транспортування золота з Росії. Митна служба країни стверджує, що весь імпорт золота російського походження за останній час не порушує санкцій і законодавства.