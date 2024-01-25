Зустріч дітей із рідними

Волонтери Save Ukraine повернули до України із Росії та тимчасово окупованих територій чотирьох дітей. Про це у середу, 24 січня, повідомив керівник Save Ukraine Микола Кулеба.

За словами Миколи Кулеби, діти вже зустрілися із своїми рідними.

«Деякі з них не бачилися майже два роки. Декого – батьки не могли забрати вже кілька місяців, і дитину росіяни хотіли віддати в реабілітаційний центр. На щастя, ці випробування вже позаду, і зараз усі діти в безпеці», – написав у Facebook Микола Кулеба.

Він також зазначив, це вже 15 рятувальна місія, яку організовують волонтери Save Ukraine. Загалом вони повернули додому 231 українську дитину з Росії та тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, 24 грудня 2023 року засновник Save Ukraine Микола Кулеба повідомив, що до України з окупованих територій повернули трьох дітей. За його словами, одного з хлопчиків вдалося врятувати від всиновлення російської сім’єю.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Владіміра Путіна та уповноважену з прав дитини у Росії Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.