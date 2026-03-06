З російського полону повернулися ще восьмеро військових із Волині
Пʼятеро воїнів із Камінь-Каширського району
У межах другого етапу обміну полоненими між Україною та Росією в п’ятницю, 6 березня, додому повернулися восьмеро військовослужбовців із Волині. Днем раніше з полону звільнили шістьох волинян. Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк.
За його інформацією, серед звільнених 6 березня захисників:
- Андрій Бідун (1986 р.н.) із Нової Руди Камінь-Каширського району;
- Олександр Ковбасюк (1975 р.н.) з Оконська Камінь-Каширського району;
- Василь Луцик (1979 р.н.), житель села Волиця Камінь-Каширського району;
- Василь Мартинюк (1984 р.н.) із Бузаків Камінь-Каширського району;
- Дмитро Сачик (1991 р.н.) із Седлища Камінь-Каширського району;
- Володимир Макарчук (1981 р.н.), уродженець Старосілля Луцького району;
- Ігор Троць (1983 р.н.) із Нововолинська;
- Анатолій Шумський з села Турія Ковельского району.
Нагадаємо, 5–6 березня Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими, про який сторони домовилися під час переговорів у Женеві. Упродовж двох днів додому вдалося повернути 500 українців.
Серед звільнених – захисники Маріуполя, а також військові, які боронили Донеччину, Луганщину, Харківщину та Запорізьку область. Є й ті, хто потрапив у полон у 2022 році.