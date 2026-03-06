Україна повернула з російського полону ще 300 захисників

У межах другого етапу обміну полоненими між Україною та Росією в п’ятницю, 6 березня, додому повернулися восьмеро військовослужбовців із Волині. Днем раніше з полону звільнили шістьох волинян. Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк.

За його інформацією, серед звільнених 6 березня захисників:

Андрій Бідун (1986 р.н.) із Нової Руди Камінь-Каширського району;

Олександр Ковбасюк (1975 р.н.) з Оконська Камінь-Каширського району;

Василь Луцик (1979 р.н.), житель села Волиця Камінь-Каширського району;

Василь Мартинюк (1984 р.н.) із Бузаків Камінь-Каширського району;

Дмитро Сачик (1991 р.н.) із Седлища Камінь-Каширського району;

Володимир Макарчук (1981 р.н.), уродженець Старосілля Луцького району;

Ігор Троць (1983 р.н.) із Нововолинська;

Анатолій Шумський з села Турія Ковельского району.

Нагадаємо, 5–6 березня Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими, про який сторони домовилися під час переговорів у Женеві. Упродовж двох днів додому вдалося повернути 500 українців.

Серед звільнених – захисники Маріуполя, а також військові, які боронили Донеччину, Луганщину, Харківщину та Запорізьку область. Є й ті, хто потрапив у полон у 2022 році.