У січня луцькі тролейбуси курсуватимуть за оновленими маршрутами. Зокрема, у міську тролейбусну мережу внесуть тролейбуси №3, №7 та №10, які курсують до міського кладовища у Гаразджу, а маршрути №8 та №9 остаточно скасували.

Нові маршрути затвердили члени виконкому під час засідання у вівторок, 20 грудня. З тролейбусних маршрутів буде виключено маршрути №8 та №9, за якими перевезення пасажирів не здійснюється. Також у міську тролейбусну мережу будуть внесені маршрути №3, №7, №10, оскільки вони рухаються до міського кладовища у селі Гаразджа.

«Перевезення пасажирів за маршрутами №1 та №2 організовано з врахуванням пасажиропотоків маршрутів №8 та №9, тобто продовжено від проспекту Відродження вулицями: Гордіюк, Конякіна до Карбишева в прямому та зворотному напрямках», – повідомляє прес-служба Луцької міськради.

Оновлена мережа міських тролейбусних маршрутів:

Маршрут № 1 (СКФ «Україна» – Карбишева – СКФ «Україна»)

у прямому напрямку: вул. Окружна, бульв. Дружби Народів, вул. Бенделіані, вул. Станіславського, вул. Гнідавська, вул. Данила Галицького, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Паркова, пр-т Волі, вул. Рівненська, пр-т Відродження, вул. Гордіюк, вул. Конякіна, вул. Карбишева;

вул. Окружна, бульв. Дружби Народів, вул. Бенделіані, вул. Станіславського, вул. Гнідавська, вул. Данила Галицького, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Паркова, пр-т Волі, вул. Рівненська, пр-т Відродження, вул. Гордіюк, вул. Конякіна, вул. Карбишева; у зворотному напрямку: вул. Карбишева, вул. Конякіна, вул. Гордіюк, пр-т Соборності, пр-т Перемоги, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Данила Галицького, вул. Гнідавська, вул. Станіславського, вул. Окружна.

Маршрут № 2 («Новий ринок» – Карбишева – «Новий ринок»)

у прямому напрямку: вул. Окружна, бульв. Дружби Народів, вул. Бенделіані, вул. Станіславського, вул. Гнідавська, вул. Данила Галицького, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Паркова, вул. Винниченка, пр-т Василя Мойсея, пр-т Перемоги, пр-т Соборності, вул. Гордіюк, вул. Конякіна, вул. Карбишева;

у зворотному напрямку: вул. Карбишева, вул. Конякіна, вул. Гордіюк, пр-т Відродження, вул. Рівненська, пр-т Волі, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Данила Галицького, вул. Гнідавська, вул. Станіславського, вул. Окружна.

Маршрут № 3 (Лісництво – с. Гаразджа (кладовище))

у прямому напрямку: вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Паркова, пр-т Волі, вул. Рівненська, с. Гаразджа (кладовище);

у зворотному напрямку: с. Гаразджа (кладовище), вул. Рівненська, пр-т Волі, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Ковельська.

Маршрут № 4 (Залізничний вокзал – Вересневе)

у прямому напрямку: пр-т Президента Грушевського, вул. Винниченка, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Ковельська, вул. Червоного Хреста, вул. Львівська, вул. Полонківська, вул. Корольова, вул. Цукрова;

у зворотному напрямку: вул. Цукрова, вул. Корольова, вул. Полонківська, вул. Львівська, вул. Червоного Хреста, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Паркова, вул. Винниченка, пр‑т Президента Грушевського.

Маршрут № 4-а (Залізничний вокзал – Вересневе)

у прямому напрямку: пр-т Президента Грушевського, вул. Винниченка, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Данила Галицького, вул. Гнідавська, вул. Потебні, вул. Львівська, вул. Полонківська, вул. Корольова, вул. Цукрова;

у зворотному напрямку: вул. Цукрова, вул. Корольова, вул. Полонківська, вул. Львівська, вул. Потебні, вул. Гімназійна, вул. Гнідавська, вул. Данила Галицького, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Паркова, пр-т Президента Грушевського.

Маршрут № 5 (Цегельний завод – Карбишева)

у прямому напрямку: вул. Дубнівська, вул. Авторемонтна, вул. Рівненська, Київський майдан, пр-т Волі, вул. Винниченка, пр-т Василя Мойсея, пр-т Перемоги, вул. Карпенка-Карого, вул. Конякіна, вул. Карбишева;

у зворотному напрямку: вул. Карбишева, вул. Конякіна, вул. Карпенка-Карого, пр-т Перемоги, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка, пр-т Волі, Київський майдан, вул. Дубнівська.

Маршрут № 7 (Залізничний вокзал – с. Гаразджа (кладовище))

у прямому напрямку: пр-т Президента Грушевського, вул. Винниченка, пр-т Волі, Київський майдан, вул. Рівненська, с. Гаразджа (кладовище);

у зворотному напрямку: с. Гаразджа (кладовище), вул. Рівненська, Київський майдан, вул. Винниченка, пр-т Президента Грушевського.

Маршрут № 10 (Гордіюк – с. Гаразджа (кладовище))

курсуватиме у прямому напрямку: вул. Гордіюк, пр-т Соборності, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка, пр-т Волі, Київський майдан, вул. Рівненська, с. Гаразджа (кладовище);

у зворотному напрямку: с. Гаразджа (кладовище), вул. Рівненська, Київський майдан, пр-т Волі, вул. Винниченка, пр-т Василя Мойсея, пр-т Перемоги, пр-т Соборності, вул. Гордіюк.

Маршрут № 12 (Володимирська – Карбишева)

у прямому напрямку: вул. Володимирська, вул. Червоного Хреста, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Паркова, вул. Винниченка, пр-т Василя Мойсея, пр-т Перемоги, пр-т Соборності, вул. Гордіюк, вул. Карбишева;

у зворотному напрямку: вул. Карбишева, вул. Конякіна, вул. Гордіюк, пр-т Соборності, пр-т Перемоги, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Ковельська, вул. Червоного Хреста, вул. Володимирська.

Маршрут № 15 (ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (кільцевий рух)

вул. Винниченка, пр-т Василя Мойсея, пр-т Перемоги, пр-т Соборності, пр-т Молоді, пр-т Відродження, вул. Рівненська, пр-т Волі.

Маршрут № 15а («ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (кільцевий рух)