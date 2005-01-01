З тюрми у «ЛНР» звільнили українця, який відсидів на 2 роки більше від терміну

Чоловіка засудив український суд ще до початку окупації частини Луганської області

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 07:591740

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З в’язниці на території окупованої Луганщини звільнили засудженого ще до 2014 року українця, якого російські найманці продовжували тримати після завершення ув'язнення, повідомив координатор з прав людини у Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський.

«Громадянина України, засудженого до 2014 року [до окупації частини Луганщини бойовиками], якого незаконне збройне формування “ЛНР” незаконно утримувало у місцях позбавлення волі, завдяки колективним діям міжнародного співтовариства вдалося звільнити», – зазначив Лисянський.

Також він додав, що поки не може показати обличчя звільненого і розголошувати його персональні дані. Але згодом можлива прес-конференція.

Раніше правозахисник повідомляв, що у в'язниці на окупованій території перебуває громадянин України, засуджений на три роки українським судом, термін ув'язнення якого закінчився два роки тому, але його продовжували незаконно утримувати у в’язниці «ЛНР».

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