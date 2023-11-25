В українських ВНЗ навчатимуть на військових кафедрах

З вересня 2024 року у вищих навчальних закладах України з’являться кафедри, які відповідатимуть за базовий військовий вишкіл для всіх хлопців та охочих дівчат. Про це у п’ятницю, 24 листопада, розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький в ефірі «Радіо культура».

Планується, що студенти військових кафедр матимуть три аудиторні кредити та здобуватимуть військово-облікову спеціальність «Стрілець». Спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини чи базової стрільби.

За словами Михайла Вербицького, військові кафедри є важливою потребою для України навіть у мирний час, адже є потреба в офіцерах запасу.

«І нам їх потрібні у великій кількості. Зараз військова кафедра це фактично платна освіта. Тож людина має заплатити сама за те, що вона має привілей бути офіцером запасу», – розповів Михайло Вінницький.

Михайло Вербицький додав, що розглядається можливість для студентів, які отримали грант, який частково покриває навчання, покрити другу частину за рахунок бюджету на підготовку офіцерів запасу.

Пілотні проекти з впровадження військових кафедр мають почати діяти з нового навчального року.

Нагадаємо, в Україні протягом 2001 до 2012 року ліквідували 29 військових кафедр. У 2014 році в українських вищих навчальних закладах залишилось 35 військових кафедр.