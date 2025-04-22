У понеділок, 21 квітня, з вікна багатоповерхівки в Рівному вистрибнув пенсіонер. Від отриманих травм він загинув на місці події. Про це ZAXID.NET розповіла речниця поліції Рівненщини Катерина Пилипчук.

«21 квітня близько 10:45 очевидець повідомив поліції, що на вулиці Академіка Грушевського у Рівному з вікна десятого поверху випав чоловік. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці», – зазначила Катерина Пилипчук.

Правоохоронці зʼясували, що загиблий – 69-річний місцевий житель, який проживав у цьому будинку. Передсмертної записки чоловік не залишив.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «самогубство»). Усі обставини події наразі з’ясовують.