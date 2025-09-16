До української армії мобілізували 10 тис. 100 ув’язнених

Понад 10 тис. людей отримали умовно-дострокове звільнення з-за ґрат заради мобілізації до лав української армії. Про це Міністерство юстиції повідомило на запит видання NV.

Згідно з даними Мін’юсту, станом на початок вересня до української армії мобілізували 10 тис. 100 ув’язнених. Для цього вони отримали умовно-дострокове звільнення з-за ґрат.

«Станом на 01.09.2025 звільнено умовно-достроково на підставі статті 811 КК України і передано підрозділам Національної гвардії України, для доставки до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, понад 10 100 осіб», – йдеться у документі.

Відповідь Мін’юсту виданню NV про кількість ув'язнених, що вступили до лав Сил оборони

Відзначимо, що засуджених можуть умовно-достроково звільнити для проходження військової служби за контрактом під час проведення мобілізації та дії воєнного стану. Однак скористатися цим правом можуть не всі. У армію не можуть потрапити засуджені за вчинення умисного вбивства двох або більше людей або за вбивство з особливою жорстокістю, чи поєднаного із сексуальним насильством, та ті люди, що потрапили до в’язниці за особливо тяжкі корупційні кримінальні правопорушення.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада дозволила мобілізацію деяких категорій засуджених. Президент України Володимир Зеленський 17 травня підписав відповідний закон.

У Мін’юсті зазначали, що від 10 до 20 тис. чоловіків призовного віку, які засуджені та перебувають у місцях ув’язнення, а також чоловіків із судимостями могли б потрапити до лав Збройних сил України.