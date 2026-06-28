Їздити на мотоциклі в Україні можна з 16 років

У суботу, 27 червня, на Львівщині трапилися три дорожньо-транспортні пригоди за участі неповнолітніх на мотоциклах. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА.

У Бродах на перехресті вулиць Івана Франка та Млинського о 21:30 водій автомобіля Volkswagen Caddy, здійснюючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу в русі мотоциклу Lifan. Внаслідок зіткнення водій і пасажир мотоцикла віком 17 і 15 років отримали травми, їх шпиталізували у бродівську лікарню. У мотоцикліста – політравма.

У с. Зубра близько 22:25 на нерегульованому перехресті доріг траси Київ – Чоп 17-річний львівʼянин на мотоциклі Hyuosung зіткнувся з автомобілем Volkswagen Jetta під керуванням львівʼянки 1989 року народження, яка їхала в попутному напрямку та повертала ліворуч. Мотоцикліста з травмами шпиталізували в лікарню святого Миколая.

Близько 12:40 у с. Яструбичі Радехівської громади 16-річний водій мотоцикла Sky Bike скоїв зіткнення із електровелосипедом Space під керуванням 54-річної місцевої мешканки. Внаслідок ДТП водія мотоцикла та велосипедистку доставили у лікарню Св. Пантелеймона у Львові.

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За українським законодавством керувати мотоциклом на дорогах загального користування можна з 16 років, але лише після отримання посвідчення водія відповідної категорії.