Личаківський районний суд Львова виніс вирок військовослужбовцю з Нового Роздолу, який самовільно залишив частину (СЗЧ). Солдат був відсутній на службі приблизно два місяці. У суді він заявив, що вчинив СЗЧ через «тяжкі сімейні обставини». Суд призначив йому п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2025 року, солдат Максим Г. на початку березня самовільно залишив військову частину та був відсутній на службі до середини травня. Він сам прийшов до територіального управління ДБР у Львові. Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом СЗЧ.

У суді обвинувачений визнав свою провину у кримінальному правопорушенні, заявивши, що вчинив СЗЧ через «тяжкі сімейні обставини». Із вироку невідомо, що саме це за обставини.

Цю справу розглядав суддя Володимир Мармаш, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін, а також дані про обвинуваченого, який є раніше не судимим. Суддя визнав Максима Г. винним у вчиненні СЗЧ, призначивши покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.