Чернівецький суд призначив три роки тюрми переселенцю, який викрав від прихожан та мешканців церковного притулку для переселенців ноутбук, телефон, взуття та аптечку. Загалом – на майже 20 тис. грн. Чоловік у суді розкаявся, пояснив, що втратив дім і перебуває у складному фінансовому становищі, а потерпілі зазначили, що вкрадене їм повернули, тому просили суд суворого чоловіка не карати.

Як зазначається у вироку Першотравневого районного суду Чернівців, інцидент стався у червні 2022 року. І обвинувачений, і потерпілі є переселенцями і проживали у приміщенні, що належить Церкві Адвентистів сьомого дня на вулиці Турецькій у Чернівцях.

Коли потерпілі пішли на службу до храму, обвинувачений Андрій Лобода викрав з їхньої кімнати ноутбук Lenov», телефон BlackBerry, замшеві туфлі, а також аптечку. Сума матеріальної шкоди – близько 20 тис. грн.

У суді чоловік свою вину визнав, щиро розкаявся, попросив вибачення у потерпілих та пояснив, що на крадіжку пішов через тяжкий матеріальний стан, оскільки через війну був змушений покинути свій дім без будь-яких засобів для виживання. Потерпілі підтвердили обставини крадіжки, розповіли, що після того, як помітили відсутність речей, викликали поліцію, техніку та речі поліцейські їм повернули. Також чоловіки додали, що претензій до обвинуваченого не мають і просили суд суворо його не карати.

Відтак, суддя Першотравневого районного суду Чернівців Наталія Пізало визнала Андрія Лободу винним за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка в умовах воєнного стану) та присудила йому три роки позбавлення волі. Термін відбування покарання обвинуваченому рахуватимуть із моменту затримання – з червня 2022 року. Крім того, чоловіка зобов’язали відшкодувати 1,8 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.