ДБР затримало посадовця під час одержання частини грошей за порубки сосен

Співробітники Державного бюро розслідувань за сприяння СБУ затримали керівника природного заповідника «Древлянський» на Житомирщині. Чоловіка підозрюють в організації незаконних порубок деревини для продажу. Про це у понеділок, 15 квітня, повідомили у прес-службі ДБР.

Слідчі встановили, посадовець організував на території заповідника незаконну порубку сосен. Згодом деревену невеликими партіями мали вивезти для продажу. Зокрема, посадовець планував продати одному із підприємців понад 70 кубометрів деревини за 120 тис. грн.

11 квітня 2024 року правоохоронці затримали посадовця під час одержання 20 тис. грн за свої «послуги».

Наразі керівнику заповідника повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене повторно (ч. 3 ст. 368 КК України). Посадовцю загрожує позбавлення волі строком до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Прикарпатті протягом 2022 року на території нацпарку «Гуцульщина» незаконно вирубали понад 600 дерев. Це завдало заповіднику шкоди на понад 1,9 млн грн. За даними слідчих, до незаконної порубки причетні в.о. директора лісгоспу, лісник та двоє інженерів. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.