За останні п'ять років витрати українців у Польщі зросли вдвічі

За даними GUS, лише 11% українців з числа заробітчан хотіли б залишитися жити у Польщі на постійній основі

Торік українські споживачі збільшили об'єми роздрібної торгівлі в Польщі до 7,7 млрд злотих, що на 8% більше, ніж у 2016 році. Про це з посиланням на агентство РАР інформує портал INTERIA.

За даними Головного статистичного управління (GUS) Польщі у четвертому кварталі 2017 року українці витратили 2,1 млрд злотих. Більше від українців витрачали в Польщі лише німці - 16 млрд злотих. Експерти рекрутингової агенції Personnel Service з'ясували, що з 2012-го року витрати українців зросли вдвічі: з 3,6 млрд злотих у 2012-му році до 7,7 млрд у 2017-му. Загалом іноземці, які 2017 року відвідували Польщу, залишили в країні 41,5 млрд злотих.

Якщо подивитися на середні витрати зроблені представниками окремих країн під час одного візиту до Польщі, то рекордні суми також належать українцям. Під час одного візиту у четвертому кварталі 2017 року українці залишали аж 777 злотих (майже 6 тис. грн), а німці лише 424 злотих (3,3 тис. грн).

За словами голови Кшиштофа Інґльота, голови рекрутингового агентства Personnel Service, останній «Барометр трудової міграції» показує, що українці працюють вже у 39% великих компаній країни. Однак поки-що вони не хочуть залишатися тут назавжди. Лише 11% заявляє про бажання оселитися в Польщі, що не є сприятливим з точки зору розвитку польської економіки. Українці, які залишилися б у Польщі протягом тривалого часу, ще більше сприяли б зростанню ВВП Польщі.

«Результати звіту також вказують, що українці, які перебувають у Польщі, витрачають у середньому від 200 до 500 злотих на місяць. Це не так багато, але варто пам'ятати, що роздрібна торгівля містить не тільки витрати українців, які тут працюють, а також витрати їхніх родин чи друзів, які у Польщі відвідують своїх рідних. Те саме ми спостерігали з поляками, які починали виїжджати до Лондону коли Польща стала частиною ЄС», - підсумував пан Інґльот.

Раніше повідомлялося, що у 2017 році заробітчани переказали з Польщі в Україну $3,8 млрд. Таким чином українські робітники переказали в Україну суму, яка дорівнює 4% українського валового внутрішнього продукту.