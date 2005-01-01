За підозрою у держзраді СБУ розшукує 63 людини

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 18:39740

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Служба безпеки України розслідує 149 кримінальних проваджень, відкритих за статтею про державну зраду. Про це повідомили у відомстві у відповідь на інформаційний запит телеканалу «112 Україна».

За даними СБУ, станом на 31 грудня 2017 року за ст. 111 Кримінального кодексу України у розшуку перебуває 63 людини.

Там додають, що минулого року розслідували 149 кримінальних проваджень, відкритих за статтею про держзраду.

Зазначимо, що у 2016 році в «Урядовому кур'єрі» та «Голосі України» опублікували повістки 727 суддям, прокурорам та іншим держслужбовцям, яких підозрюють у держзраді.

Як інформував ZAXID.NET, киянина засудили на 12 років за держзраду і роботу на спецслужби РФ.

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