За диверсію палій мав отримати 250 доларів

На Буковині до 15 років ув’язнення засудили 18-річного юнака, який на замовлення спецслужб РФ підпалив обладнання АТ «Укрзалізниця». Про це повідомили в прокуратурі Чернівецької області у вівторок, 16 червня. Працівники спецслужб Росії обіцяли заплатити йому за диверсію 500 доларів. Правоохоронці Буковини оперативно затримали палія.

18-річний чоловік до Чернівців переїхав після початку повномасштабної війни. Наприкінці листопада 2025 року він через телеграм отримав пропозицію від представника спецслужб РФ підпалити релейну шафу.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Для цього спочатку юнак оглянув залізничні шляхи, відшукав потрібне обладнання поблизу переїзду, зробив кілька фото та перекинув їх на погодження куратору. За підпал відкритої релейної шафи йому обіцяли 500 доларів, за підпал закритої – 200–300 доларів. Зрештою, сторони зійшлися на сумі 250 доларів.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Для підготовки підпалу замовник переказав виконавцю 7 доларів на придбання бензину. Отримавши детальні інструкції, юнак купив пальне, дістався до релейної шафи, облив її бензином та підпалив. Але обладнання не встигло згоріти, пожежу вчасно помітив черговий по переїзду та оперативно її ліквідував.

Правоохоронці затримали 18-річного чоловіка, оголосили йому підозру, а суді йому обрали міру покарання. За замах на вчинення диверсії в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 113 КК України) палія засудили до 15 років позбавлення волі.