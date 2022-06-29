Жінка не є військовозобов'язаною, а її чоловік та батько воюють у складі Збройних сил

Мешканці Тернополя, яка на 5 хвилин порушила комендантську годину, вручили повістку до військкомату. Жінку під час комендантської години зустрів патруль. Перевіривши її документи, чоловіки виписали їй повістку до військкомату, попри те, що вона не є військовозобов'язаною. За два дні жінка пішла до військкомату, там у неї попросили вибачення, хоча і не пояснили, як такий інцидент міг статись.

Як розповіла жінка виданню «20 хвилин», випадок стався ввечері у неділю, 26 червня. Жінка поверталась додому з масиву «Східний» від подруги. Вона викликала таксі, але автомобіль вчасно не приїхав, тож після початку комендантської години о 23:00 жінка все ще перебувала на вулиці.

За 5 хвилин до неї підійшов патруль. Після короткої розмови чоловіки у формі виписали їй повістку до військкомату, попри те, що вона не є військовозобов'язаною. Вона пояснила, що наразі на фронті перебуває її батько та чоловік, але на чоловіків ці аргументи не вплинули.

Відтак зранку 28 червня жінка пішла до військкомату. За її словами, працівники установи вибачились за недорозуміння. Водночас пояснити, що це був за патруль та хто саме вручив їй виклик до військкомату, не змогли. Повістку забрали.

«Всі виглядали здивованими, казали, що не розуміють, як так сталося. Це не є їхня вина, на мою особисту думку. Нормально до мене ставилися, подякували за те, що я прийшла. Шоковані, мабуть, як вони, так і я. Як так взагалі могло вийти, що на вулиці вручили повістку не військовозобов'язаній? Сподіваюсь, що якось це будуть вирішувати», – зазначила вона.

Додамо, що прес-служба тернопільського військкомату відмовилась надавати журналістам будь-які коментарі з цього приводу.