Гендиректор з правових питань Офісу президента Віктор Дубовик

За генерального директора Директорату з питань правової політики Офісу президента Віктора Дубовика, який підозрюється у справі щодо рейдерства (операція «Феміда»), внесли 7 млн грн застави. Про це у середу, 26 серпня, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна».

Як повідомляв ZAXID.NET, 21 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід Віктору Дубовику. Прокурори просили призначити йому 50 млн грн застави, але суд дозволив підозрюваному вийти із СІЗО у разі сплати 7 млн грн застави.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За версією слідства, Віктор Дубовик був залучений до злочинної організації, яка вчиняла рейдерство, підробку документів та втручання в інформаційні системи. Використовуючи свою посаду та попередній досвід, він розробляв юридичні механізми заволодіння чужим майном, інструктував спільників щодо підробки судових ухвал про зняття арештів та їх приховування в реєстрах від нотаріусів. Також він курував альтернативні важелі впливу на Мін’юст через підконтрольних працівників.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Окрім Дубовика, суд також обрав запобіжний захід ще двом фігурантам справи – колишньому народному депутату, експрезиденту державної корпорації «Укрбуд» Максиму Микитасю та керівнику ПрАТ «Метробуд» Валентину Єлізарову.

Нагадаємо, 20 серпня НАБУ та САП повідомили деталі операції «Феміда» щодо злочинної організації, яка займалася рейдерством у Києві. До неї входили чинний та колишній народні депутати, посадовці Офісу президента і Мін’юсту, судді та хакери. Фігуранти нібито використовували підроблені документи й судові рішення, а також незаконно отримували доступ до держреєстрів.