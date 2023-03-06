За розбещення школярів на Буковині педофіла посадили на 6 років
Постраждалі – двоє восьмирічних хлопчиків, які грали у теніс біля школи
Мешканця Тернопільщини засудили до шести років позбавлення волі за розбещення хлопчиків на спортмайданчику. Інцидент стався влітку 2021 року біля однієї зі шкіл Дністровського району, коли двоє школярів грали у теніс. Дані про обвинуваченого внесли у реєстр педофілів.
Як у понеділок, 6 березня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. Випадок стався у серпні 2021 року на території спортивного майданчика одного з навчальних закладів Дністровського району.
«У суді доведено, що 32-річний житель Тернопільщини вчинив дії сексуального характеру стосовно двох 8-річних хлопчиків, які грали у теніс», – йдеться у повідомленні прокуратури.
Відтак суд визнав 32-річного мешканця Тернопільської області винним за ч. 2 ст. 156 ККУ (розбещення малолітніх дітей) та призначив йому шість років позбавлення волі. Інформацію щодо засудженого внесли до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.