Мешканця Тернопільщини засудили до шести років позбавлення волі за розбещення хлопчиків на спортмайданчику. Інцидент стався влітку 2021 року біля однієї зі шкіл Дністровського району, коли двоє школярів грали у теніс. Дані про обвинуваченого внесли у реєстр педофілів.

Як у понеділок, 6 березня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. Випадок стався у серпні 2021 року на території спортивного майданчика одного з навчальних закладів Дністровського району.

«У суді доведено, що 32-річний житель Тернопільщини вчинив дії сексуального характеру стосовно двох 8-річних хлопчиків, які грали у теніс», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Відтак суд визнав 32-річного мешканця Тернопільської області винним за ч. 2 ст. 156 ККУ (розбещення малолітніх дітей) та призначив йому шість років позбавлення волі. Інформацію щодо засудженого внесли до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.