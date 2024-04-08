Підозрюваному у державній зраді загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України на Сумщині затримали чергового російського агента. Ним виявився колишній функціонер «Партії регіонів». За даними слідства, він намагався встановити координати військового об’єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому російський авіаудар. Про це у понеділок, 8 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, росіяни завербували чоловіка після деокупації Сумщини. До уваги ФСБ він потрапив через власні дописи в одному з месенджерів, в якому вихваляв кремлівський режим. За допомогою агента окупанти планували нанести авіаудар по нових лініях оборони на прикордонні Сумської області. Для цього вони хотіли використати керовані авіабомби.

Для виконання завдань ФСБ чоловік приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати. СБУ затримала російського агента під час дорозвідки оборонної лінії на території регіону.

«Завдяки оперативному реагуванню Служба безпеки зірвала спробу російської спецслужби отримати агентурний звіт та використати його для підготовки повітряних атак», – йдеться у повідомленні.

Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон, з якого він намагався відправити росіянам фото та геолокацію потенційної цілі. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.