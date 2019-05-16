За ухиляння від призову на Львівщині судитимуть 20-річного чоловіка

Він без поважних причин не з’явився у військкомат для відправки на службу

СуспільствоАліна Бекерук, 16 травня4370

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На Львівщині судитимуть 20-річного жителя Самбора, який ухилився від призову, повідомляє прес-служба прокуратури у Львівській області.

У повідомленні прокуратури йдеться про те, що чоловік перебував на обліку військового комісаріату, а військово-лікарська комісія визнала його придатним для проходження строкової служби. Проте, він умисно, без поважних причин, не прибув у військкомат для відправки. Таким чином чоловік ухилився від призову.

Під час досудового розслідування між прокурором та обвинуваченим укладено угоду про визнання винуватості та узгоджено міру покарання – один рік обмеження волі, із застосуванням ст. 75, 76 КК України.

Обвинувальний акт із цією угодою скеровано для розгляду в Самбірський міськрайонний суд Львівської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за час весняного призову 2019 року до війська планують призвати понад 18, 7 тис. українців. До слова, у цьому році обидва призови у армію триватимуть по три місяці.

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