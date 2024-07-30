Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував наказ про призов на військову службу місцевого мешканця, який є заброньованим та має відстрочку від мобілізації. Суд також зобов’язав військову частину звільнили його зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, до суду звернувся мешканець Прикарпаття, який є заброньованим працівником ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та має відстрочку від призову, з проханням визнати протиправним його призов на військову службу, скасувати цей наказ та зобов’язати військову частину звільнити його зі служби.

У своєму позові прикарпатець зазначив, 1 квітня 2024 року його призвали на військову службу під час мобілізації та зарахували до складу однієї з військових частин. Позивач вважає такі дії протиправними, бо у нього є відстрочка до кінця вересня 2024 року. Він подав рапорт на звільнення, але йому відмовили, бо «бронювання військовозобов’язаного, як підстава для звільнення з військової служби, не передбачена у статі 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу».

У матеріалах справи є відзиви представників ТЦК та військової частини, які заперечують проти задоволення позову, оскільки, на їх думку, у прикарпатця немає підстав для звільнення зі служби. Зокрема, представник ТЦК заявив, що до них не надходили документи про наявність відстрочки у позивача, а також, за допомогою системи «Оберіг», встановлено, що чоловік не прив’язаний до жодного ТЦК.

На думку представника ТЦК, причиною відсутності документів про наявність бронювання могло стати те, що особа, відповідальна за військовий облік на підприємстві, де працював позивач, не надіслала повідомлення та/або не перевірила взяття чоловіка на спеціальний облік військовозобов’язаних. Позивач зазначив, що він не відповідальний за комунікацію між підприємством та ТЦК, але на момент його призову у нього була відстрочка від мобілізації.

Справу розглянув суддя Сергій Гомельчук, який дослідив усі матеріали у цій справі. Позивач із 2020 року працює на ПрАР «Івано-Франківськцемент». На момент призову прикарпатця на військову службу у нього була відстрочка від мобілізації, отже він не підлягав призову. Окрім цього, суд встановив, що, згідно з даними системи «Оберіг», позивач перебував на обліку одного з ТЦК, що спростовує твердження нібито чоловік не був прив’язаний до жодного військкомату.

На переконання суду, позивач не може нести відповідальність за доведення до ТЦК інформації про відстрочку від призову, бо така процедура залежна від комунікації між підприємством, де працює позивач.

Суддя задовольнив позов прикарпатця, визнав протиправним та скасував наказ про його призов на військову службу, а також зобов’язав військову частину звільнити його від проходження військової служби. Постанову ще можна оскаржити.