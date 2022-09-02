Андрій Зварич був настоятелем церкви у селі Новий Став

Один з загиблих від удару струму в селі на Львівщині виявився 26-річним настоятелем церкви у селі неподалік Кам'янка-Бузької. Про це повідомив митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій Рудюк.

Нагадаємо, вночі 31 серпня двоє молодих чоловіків проводили ремонтні роботи у підвалі гаража в селі Львівського району. Під час цих робіт чоловіків вдарило струмом і вони загинули на місці.

Як повідомив митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій Рудюк, одним з загиблих виявився настоятель Богоявленськогї церкви в селі Новий Став, ієрей Андрій Зварич.

«У 2016 р., 13 листопада у неділю 21-шу після П’ятдесятниці він був рукоположений мною у сан диякона, а 19 лютого 2017 року в неділю м'ясопусну, у сан священника. Навчався отець у Львівській православній богословській академії», – повідомив митрополит Димитрій Рудюк.

Відомо, що в Андрія Зварича залишились дружина і двоє дітей.