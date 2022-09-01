Тіла чоловіків знайшли у підвалі гаражу

Двох мешканців села у Львівському районі вдарило струмом під час виконання робіт у гаражі. Їхні тіла виявили вночі 31 серпня.

Як повідомили у поліції Львівщини, тіла двох чоловіків виявили близько опівночі 31 серпня у підвалі в гаражі, що розташований на території приватного домогосподарства.

Правоохоронці встановили особи загиблих – ними виявились 26-річний господар та його знайомий – мешканець того ж села віком 37 років. Також попередньо встановлено, що причиною смерті чоловіків стало ураження електрострумом під час проведення робіт.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Проводиться розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.