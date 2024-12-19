Аварія сталася 28 грудня 2023 року у селищі Вилок Берегівського району

Виноградівський районний суд визнав винним місцевого мешканця Василя Андрійчука у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння аварії, в якій загинула 67-річна мешканка Виноградова, водієві призначили 3 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання замінили на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 12 грудня, аварія сталася ввечері 28 грудня 2023 року на вул. Ференца Ракоці у селищі Вилок Берегівського району. Василь Андрійчук на КІА, рухаючись в напрямку КПП на українсько-угорському кордоні, виїхав на зустрічну смугу і збив пішохідку. Від отриманих травм мешканка Виноградова померла на місці події.

Під час судового засідання Василь Андрійчук визнав свою вину. Суд також врахував, що водій має інвалідність, після смерті дружини виховує двох дітей і вперше притягається до кримінальної відповідальності.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Трагнюк визнав жителя Виноградова винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначив йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.