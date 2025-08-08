Інцидент стався у селі Водиця Рахівського району

Правоохоронці розслідують убивство, що сталося 7 серпня у селі Водиця Рахівського району. Місцевий житель жорстоко вбив співмешканку, а потім відрізав свій статевий орган. Підозрюваний – у лікарні під охороною поліції.

Як розповіли у поліції Закарпатської області, про інцидент повідомила сусідка 39-річного власника будинку в селі Водиця. Вона заявила, що її сусід вийшов із помешкання зі слідами крові.

«За викликом одразу виїхали поліцейські і виявили в будинку тіло 45-річної жінки із ножовим пораненням та ознаками удушення. Поруч перебував травмований співмешканець. Попередньо встановлено, що між ними виник побутовий конфлікт, у ході якого чоловік завдав жінці тілесних ушкоджень, несумісних із життям, а після інциденту, імовірно, спричинив тілесні ушкодження собі», – зазначили правоохоронці.

Фото з місця події оприлюднив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. За його інформацією, підозрюваним у вбивстві є військовий, доставлений до лікарні з відрізаним статевим органом. У медзакладі він перебуває під цілодобовою охороною поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років ув’язнення.