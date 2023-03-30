Мешканець села Ракошина, що поблизу Мукачева, із мисливської рушниці вистрілив під ноги працівнику дорожньої служби, яка проводила ремонт дороги. Причиною конфлікту стало те, що під час робіт було пошкоджено бруківку біля одного з будинків. Власник помешкання під час сварки взяв рушницю і вистрілив біля ніг дорожника. Наразі стрілок перебуває у слідчому ізоляторі, під час стрілянини ніхто не постраждав.

Як у четвер, 30 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався вранці у середу, 29 березня, у селі Ракошино на Мукачівщині. Виклик про стрілянину надійшов поліції о 09:20. У поліцію зателефонував сам потерпілий – працівник дорожньої служби, яка проводила ремонт дороги.

«Під час робіт чоловік пошкодив бруківку біля будинку місцевого жителя. Через це між господарем та співробітником виник конфлікт, в ході якого фігурант взяв мисливську рушницю та вистрелив потерпілому біля ніг. Внаслідок таких хуліганських дій ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

43-річного чоловіка, який стріляв з мисливської рушниці, затримали. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Зброю у чоловіка вилучили. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.