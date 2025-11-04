Лорант Шовш уклав з прокурором угоду про визнання винуватості

Ужгородський міськрайонний суд визнав місцевого мешканця Лоранта Шовша винним у контрабанді 2,5 тис. електронних сигарет і призначив йому 374 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку, який винесли 20 жовтня, у червні 2025 року обвинувачений на замовлення невстановленого мешканця Будапешта погодився завезти з Угорщини до України 2,5 тис. електронних сигарет та 1 тис. флаконів з рідинами до них.

Лорант Шовш залишив товар у камері зберігання супермаркету Tesco у Кішварді та по частинах завозив на Закарпаття через пункт пропуску «Чоп – Захонь», використовуючи різні автівки. Під час першої спроби обвинуваченому вдалося провезти через митний контроль 1300 сигарет та 600 флаконів з рідинами, заховані під капотом Toyota. Під час ввезення решти підакцизного товару на Chrysler контрабандиста викрили правоохоронці.

Під час судового засідання Лорант Шовш уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Наталія Наумова призначила закарпатцеві 374 тис. грн штрафу. Засуджений може сплатити його частинами упродовж року.