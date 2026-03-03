Суд взяв до уваги результати молекулярно-генетичної експертизи

Міжгірський районний суд задовольнив заяву місцевої мешканки Віри Етнарович і встановив батьківство загиблого військового щодо дітей, народжених у цивільному шлюбі.

Як йдеться в ухвалі суду від 27 лютого, закарпатка познайомилася з майбутнім чоловіком у Львові в 2020 році. З 2021 року вони проживали у цивільному шлюбі, в них народилася донька. У березні 2023 року чоловік добровільно мобілізувався в ЗСУ, за кілька місяців народилася ще одна дитина. Дівчинка та хлопчик отримали прізвище матері.

У жовтні 2023 року, після хрещення дітей у Свято-Михайлівському храмі села Верхній Бистрий, Віра Етнарович побралася з їхнім батьком та взяла його прізвище. Чоловік загинув на Луганщині у травні 2025 року. Щоб оформити дітям пенсії у зв’язку із втратою годувальника, закарпатка звернулася до суду.

Суддя Сергій Пухальський вивчив записи про народження та хрещення дітей, яких назвали по батькові іменем військового. Також взяв до уваги результати молекулярно-генетичної експертизи, яка на понад 99% підтвердила біологічне батьківство загиблого.

Дослідивши всі матеріали справи, суд задовольнив заяву Віри Етнарович і встановив батьківство загиблого військового щодо її дітей. На рішення суду можуть подати апеляцію.