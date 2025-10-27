Водій намагався вивезти 450 вінілових платівок відомих виконавців

На кордоні зі Словаччиною у водія автобуса «Прага-Синевир» вилучили ексклюзивну колекцію платівок відомих світових виконавців, загальною вартістю близько 15 тис. євро. Порушнику загрожує 5 тис. євро штрафу.

Як повідомили у Закарпатській митниці, інцидент стався 27 жовтня у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке», Водій рейсового автобуса обрав «червоний коридор» і під час усного опитування заперечив наявність будь-яких товарів, які підлягають декларуванню.

«У вантажному відсіку серед особистих речей та салоні митники виявили не заявлені за встановленою формою товари – 450 нових музичних вінілових платівок, орієнтовною вартістю близько 15 тис. євро. Це значно перевищує дозволену митним законодавством суму – до 500 євро на одну людину», – розповіли на митниці.

На водія склали протокол про порушення митних правил на підставі ч. 2 статті 471 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 30% вартості незадекларованих товарів. Колекцію платівок вилучили.