Закарпатські прикордонники затримали чеченця, який втік з російської армії
Росіянин тривалий час проживав в ЄС
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Військовослужбовці Чопського прикордонного загону затримали громадянина Росії, який незаконно зайшов в Україну з ЄС. Затриманого передадуть словацьким правоохоронцям.
Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у понеділок, 7 вересня, 24-річного уродженця Чеченської республіки виявили за 400 метрів від кордону зі Словаччиною. Він рухався в напрямку України поза встановленими пунктами пропуску.
Зупиняли порушника за допомогою службового собаки. Росіянин був без документів. Виявилося, що раніше він проживав у Чечні.
«Коли його примусили підписати контракт зі збройними силами РФ та відправили до військової частини, він звідти втік і згодом за підробленими документами виїхав до Європи. Там іноземець проживав тривалий час. До України він вирішив потрапити в обхід пунктів пропуску», – зазначили в ДПСУ.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
На росіянина склали протокол за незаконний перетин кордону (ч. 1 ст. 204-1 КУпАП) і помістили до пункту тимчасового тримання Чопського загону. Порушника передадуть правоохоронним органам Словаччини.