Зупиняли порушника за допомогою службового собаки

Військовослужбовці Чопського прикордонного загону затримали громадянина Росії, який незаконно зайшов в Україну з ЄС. Затриманого передадуть словацьким правоохоронцям.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у понеділок, 7 вересня, 24-річного уродженця Чеченської республіки виявили за 400 метрів від кордону зі Словаччиною. Він рухався в напрямку України поза встановленими пунктами пропуску.

Зупиняли порушника за допомогою службового собаки. Росіянин був без документів. Виявилося, що раніше він проживав у Чечні.

«Коли його примусили підписати контракт зі збройними силами РФ та відправили до військової частини, він звідти втік і згодом за підробленими документами виїхав до Європи. Там іноземець проживав тривалий час. До України він вирішив потрапити в обхід пунктів пропуску», – зазначили в ДПСУ.

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На росіянина склали протокол за незаконний перетин кордону (ч. 1 ст. 204-1 КУпАП) і помістили до пункту тимчасового тримання Чопського загону. Порушника передадуть правоохоронним органам Словаччини.