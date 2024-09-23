Затриманими виявилися мешканці Дніпропетровщини, Київщини і Харківщини

Чотирьох чоловіків, які планували перепливати Тису, щоб потрапити в Угорщину, затримали вночі 23 вересня прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону. Ухилянти разом мали заплатити переправникам 45 тис. доларів.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, порушників за 50 метрів від кордону помітили близько першої години ночі. Чоловіки несли з собою гумовий човен. Затриманими виявилися двоє жителів Дніпропетровщини та мешканці Київщини і Харківщини.

«Один із чоловіків заплатив організаторам свого «вояжу» 12 тис. доларів, інший – 4 тисячі доларів авансу, а ще 7 тисяч мав заплатити у випадку успішного подолання Тиси. Двоє їх “компаньйонів” домовилися віддати по 11 тис. доларів, якщо зможуть потрапити на територію Угорщини та залишитися живими», – інформують у ДПСУ і додають, що від початку повномасштабного вторгнення РФ у Тисі виявили тіла 41 потопельника.

За спробу незаконного перетину кордону на ухилянтів склали адмінпротоколи.