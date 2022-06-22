Перевізник зі Свалявського району отримав 10 діб громадських робіт за те, що залишив двох пасажирів на дорозі та викрав їх речі. За даними слідства, водій мав відвезти пасажирів на кордон зі Словаччиною, однак висадив їх, попросивши зачекати, доки він забере ще кількох людей, але так і не повернувся. Перевізник забрав із собою весь багаж пасажирів та їхні гроші. До суду подав один із потерпілих.

Як зазначається у вироку Ужгородського міськрайонного суду, інцидент стався у травні 2022 року. Тоді Владислав Ф. із села Стройне Свалявського району на своєму Volkswagen Caddy вдосвіта забрав двох пасажирів із Мукачева. Про перевезення до пункту пропуску в Ужгороді на українсько-словацькому кордоні клієнти домовилися з ним через Facebook. Водій довіз пасажирів до супермаркету «АТБ», що по дорозі до кордону, сказав, що має забрати третього пасажира та поїхав за місто разом з багажем і грошима клієнтів.

«Владислав Ф., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, з корисливою метою заволодіння чужим майном – речами та грошима – залишив пасажирів на автомобільній стоянці в Ужгороді, на вул. Собранецькій, 160 «А», біля супермаркету «АТБ», а сам направився на виїзд з міста Ужгорода», – йдеться у матеріалах справи.

Серед речей одного з потерпілих була готівка – гривні, євро, долари та чеські крони на загальну суму понад 26,8 тис. грн. Поліція зупинила водія на об’їзній дорозі, чоловік рухався в напрямку Мукачева. Volkswagen Caddy правоохоронці відправили на штраф майданчик, речі потерпілого та гроші – вилучили.

У письмовій заяві до суду обвинувачений Владислав Ф. визнав свою вину повністю та просив розглядати справу без нього. Суд сприйняв каяття водія як обставину, що пом'якшують покарання, а також врахував, що обвинувачений повністю компенсував шкоду потерпілому. Відтак суддя Ужгородського міськрайонного суду Наталія Дергачова визнала Владислава Ф. винним у шахрайстві (за ч. 1 ст. 190 ККУ) та призначила йому 240 годин громадських робіт.