Упродовж двох днів люди перекривали дорогу, протестуючи проти проїзду важких лісовозів

Рахівський районний суд визнав місцеву мешканку Ярину Гриник винною у блокуванні транспортних комунікацій і призначив їй два роки пробаційного нагляду.

Вирок винесли 23 грудня. Йдеться про інцидент, який стався у гірському селі Луги в листопаді 2025 року. Упродовж двох днів люди перекривали дорогу, протестуючи проти проїзду важких лісовозів, які, на їхню думку, завдають шкоди довкіллю та нищать єдину дорогу, що сполучає село з іншими населеними пунктами.

Ярина Гриник стала ініціаторкою протесту і на своїй сторінці у фейсбуці закликала односельців до перекриття дороги в районі її будинку. Під час акції обвинувачена розміщувала людей з дерев’яними колами та лавками на проїжджій частині дороги. Протестувальники, не реагуючи на зауваження правоохоронців, заблокували рух приватного та державного транспорту, зокрема автівок Карпатського лісового офісу.

Під час судового засідання Ярина Гриник визнала свою вину, а представники філії ДП «Ліси України» погодилися на розгляд справи у спрощеному провадженні. Також суд врахував характеристику обвинуваченої та те, що вона раніше не була судимою та не стоїть на обліку у психіатра, фтизіатра та нарколога.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віктор Ємчук визнав Ярину Гриник винною у блокуванні транспортних комунікацій і призначив їй два роки пробаційного нагляду. Без погодження з уповноваженим органом з питань пробації закарпатка не зможе виїжджати за межі України. На вирок можуть подати апеляцію.