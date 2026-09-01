Підозрюваному загрожує до 5 років ув’язнення

СБУ оголосила підозру 32-річному закарпатцю, який оприлюднив у соцмережі відео з переміщенням військової техніки. Чоловіку загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області у вівторок, 1 вересня, підозрюваний зафіксував на відео рух військової техніки на території регіону та розмістив відзнятий матеріал на своїй сторінці у фейсбуці.

«Відео з даними про переміщення військової техніки стало доступним необмеженому колу користувачів, у тому числі представникам спецслужб РФ», – розповіли в СБУ.

Закарпатцю інкримінують ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану). Санкція статті передбачає від 3 до 5 років ув’язнення.

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