Жінка переписувалась з «військовим Вільямом Шоном» упродовж двох місяців

Жителька Бурштина стала жертвою афериста, з яким листувалась на сайті знайомств. 49-річна жінка перерахувала залицяльнику 400 тис. грн, щоб отримати неіснуючу посилку. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 17 грудня, прикарпатка переписувалась з профілем на сайті знайомств упродовж двох місяців. Незнайомець представився військовим Вільямом Шоном і сказав, що хоче приїхати в Україну. Згодом залицяльник повідомив, що надіслав жінці подарунок – валізу з 250 тис. доларів. На ці гроші вона мала купити оселю та налагодити там побут

«Невдовзі їй написали з “логістичної компанії” та сказали, що за транспортування потрібно додатково сплатити кошти й скинули номери рахунків. Довірлива заявниця кількома платежами надіслала майже 400 тис. грн, однак жодної посилки так і не отримала, а “військовий Вільям Шон” невдовзі перестав виходити на зв’язок», – розповіли правоохоронці.

Поліція відкрила справу за шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає від 51 до 68 тис. грн штрафу або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.