Заочно засуджений до восьми років екс-гендиректор ХТЗ отримав політичний притулок в Іспанії

Владислав Губін 15 лютого 2017 року вилетів у Барселону, і відтоді в країну не повертався

Колишній генеральний директор Харківського тракторного заводу Владислав Губін, який у квітні 2018 року був заочно засуджений українським судом до восьми років позбавлення волі за розтрату понад 20 млн гривень, отримав політичний притулок і постійну посвідку на проживання в Іспанії. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами адвоката Хосе Луїса Нвумба Маньяна, який представляє інтереси Губіна в Іспанії, іспанське МВС ухвалило відповідне рішення на підставі рішення Міжміністерської комісії у справах біженців при уряді Королівства.

«Це рішення іспанської влади, згідно з Дублінським Регламентом ЄС, має юридичну силу і діє на всій території країн ЄС, а також Швейцарії, Великобританії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну», - уточнив адвокат.

Він повідомив, що комісія, понад два роки розглядала це питання, і дійшла висновку про політичне переслідування Губіна в Україні в рамках кримінальної справи, яка, за висновком іспанської влади, є сфабрикованою.

«Комісія вважає, що повернення Губіна в Україну призведе до незаконного притягнення його до кримінальної відповідальності і протиправного позбавлення волі», - зазначив адвокат.

Губін підтвердив факт отримання ним політичного притулку в Іспанії, і заявив, що кримінальне переслідування його в Україні є незаконним, а звинувачення на свою адресу він вважає брехливими і сфальсифікованими.

Зараз він проживає в Барселоні і, за його словами, повертатися в Україну найближчим часом не збирається.

«Сподіваюся, що з приходом до влади Володимира Зеленського припиниться правовий безлад, і Україна стане демократичною державою, яка живе за законами, а не за поняттями», - додав Губін.

Як повідомляв ZAXID.NET, Орджонікідзевський райсуд Харкова 13 квітня 2018 року заочно засудив Губіна до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна за розтрату та службове підроблення. Кримінальну справу було ініційовано в 2016 році нинішнім керівництвом підприємства, яке звернулося до ГПУ з заявою про притягнення Губіна до кримінальної відповідальності, звинувачуючи його в розтраті 23 млн гривень.

Губін 15 лютого 2017 року вилетів у Барселону, і відтоді в країну не повертався. Він керував ХТЗ з 15 липня 2013 року по 9 березня 2016 року, свій пост покинув за угодою сторін і як відзначали тоді на підприємстві, за період його керівництва на ХТЗ повністю оновлена лінійка тракторів, а отриманий в 2014 році чистий прибуток у розмірі 449,5 млн грн дозволив ХТЗ вийти з процедури банкрутства, в якому він перебував з травня 2007 року.